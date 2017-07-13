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    В мире

    Самолет в Карибском море насмерть сдул туристку

    (обновлено: )152
    Как только Boeing 737-800 завел двигатели, 57-летнюю гражданку Новой Зеландии сдуло. В полиции заявили, что женщину отправили в местный медицинский центр, но спасти ее не удалось, она скончалась от полученных травм.
    Самолет взлетает со взлетно-посадочной полосы аэропорта принцессы Джулианы
    etotam.com

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. На острове Сен-Мартен в Карибском море туристка погибла, смотря на взлетающий самолет, сообщает BNO News.

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    Это случилось вечером 12 июня недалеко от аэропорта принцессы Джулианы во время взлета рейса номер 457 авиакомпании Caribbean Airlines. Самолет направлялся в Тринидад и Тобаго.

    Как только Boeing 737-800 завел двигатели, 57-летнюю гражданку Новой Зеландии сдуло. В полиции заявили, что женщину отправили в местный медицинский центр, но спасти ее не удалось, она скончалась от полученных травм.

    Местный аэропорт является популярной достопримечательностью, потому что его взлетно-посадочная полоса находится недалеко от пляжа. Рядом с забором аэропорта вывешивают предупреждающие объявления о том, что "струйный порыв воздуха может вызвать телесные повреждения и / или смерть".

    etotam.com
    Предупредительный знак у аэропорта принцессы Джулианы

    Как сообщалось ранее, в результате крушения американского военного самолета в штате Миссисипи погибли 16 человек.

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