Самолет в Карибском море насмерть сдул туристку

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. На острове Сен-Мартен в Карибском море туристка погибла, смотря на взлетающий самолет, сообщает BNO News.

Это случилось вечером 12 июня недалеко от аэропорта принцессы Джулианы во время взлета рейса номер 457 авиакомпании Caribbean Airlines. Самолет направлялся в Тринидад и Тобаго.

Как только Boeing 737-800 завел двигатели, 57-летнюю гражданку Новой Зеландии сдуло. В полиции заявили, что женщину отправили в местный медицинский центр, но спасти ее не удалось, она скончалась от полученных травм.

Местный аэропорт является популярной достопримечательностью, потому что его взлетно-посадочная полоса находится недалеко от пляжа. Рядом с забором аэропорта вывешивают предупреждающие объявления о том, что "струйный порыв воздуха может вызвать телесные повреждения и / или смерть".

etotam.com Предупредительный знак у аэропорта принцессы Джулианы

Как сообщалось ранее, в результате крушения американского военного самолета в штате Миссисипи погибли 16 человек.