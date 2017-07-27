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    Авария на аттракционе в США: оторвалась кабина с людьми

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    Один человек погиб, пятеро находятся в критическом состоянии в результате поломки аттракциона на ярмарке в американском штате Огайо, сообщает телеканал NBC4i.
    Канал NBC2 News

    Инцидент произошел в день открытия ярмарки. Как заявил телеканалу представитель полиции Стив Мартин, один из рядов сидений аттракциона "отвалился".

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    При этом организаторы ярмарки в Twitter сообщили, что проводится расследование.

    "Появилось сообщение об инциденте на аттракционе. Проводится расследование, мы будем предоставлять информацию по мере ее поступления", — сообщается в соцсети.

    Местные власти сообщили, что в результате инцидента погиб 18-летний юноша. Работа аттракциона временно прекращена.

    Ранее сообщалось, что в результате инцидента, который произошел в воскресенье днем на аттракционе в парке развлечений в Мадриде, пострадали 33 человека.

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