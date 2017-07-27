Авария на аттракционе в США: оторвалась кабина с людьми

Инцидент произошел в день открытия ярмарки. Как заявил телеканалу представитель полиции Стив Мартин, один из рядов сидений аттракциона "отвалился".

При этом организаторы ярмарки в Twitter сообщили, что проводится расследование.

"Появилось сообщение об инциденте на аттракционе. Проводится расследование, мы будем предоставлять информацию по мере ее поступления", — сообщается в соцсети.

Местные власти сообщили, что в результате инцидента погиб 18-летний юноша. Работа аттракциона временно прекращена.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента, который произошел в воскресенье днем на аттракционе в парке развлечений в Мадриде, пострадали 33 человека.