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    В США на автостраду упал самолет: есть жертвы

    (обновлено: )38
    Подтверждено: четыре летальных случая в результате авиакатастрофы в районе Ривердэйл (северная часть штата Юта – ред.). Работаем над тем, чтобы сообщить семьям.
    В США на автостраду упал самолет
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 27 июл – РИА Новости Украина. В американском штате Юта в результате падения небольшого самолета на автостраду четверо человек погибли. Об этом говорится в официальном сообщении Департамента общественной безопасности штата.

    "Подтверждено: четыре летальных случая в результате авиакатастрофы в районе Ривердэйл (северная часть штата Юта – ред.). Работаем над тем, чтобы сообщить семьям", — говорится сообщении на официальной странице Департамента в Twitter.

    ​В ведомстве также сообщили, что самолет упал на автомобильную дорогу федерального значения I-15. Из-за инцидента и разбросанных обломков на месте происшествия пришлось перекрыть автостраду. По сообщениям местных властей, движение перекрыто как минимум до вечера.

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