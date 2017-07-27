В США на автостраду упал самолет: есть жертвы

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КИЕВ, 27 июл – РИА Новости Украина. В американском штате Юта в результате падения небольшого самолета на автостраду четверо человек погибли. Об этом говорится в официальном сообщении Департамента общественной безопасности штата.

"Подтверждено: четыре летальных случая в результате авиакатастрофы в районе Ривердэйл (северная часть штата Юта – ред.). Работаем над тем, чтобы сообщить семьям", — говорится сообщении на официальной странице Департамента в Twitter.

NEW: Video shows freeway on fire after deadly plane crash in Utah — https://t.co/FbC1C2RUPX



(Video Courtesy Sam Burke / KSL) pic.twitter.com/0F6izYZyVR — Breaking911 (@Breaking911) 26 июля 2017 г.

​В ведомстве также сообщили, что самолет упал на автомобильную дорогу федерального значения I-15. Из-за инцидента и разбросанных обломков на месте происшествия пришлось перекрыть автостраду. По сообщениям местных властей, движение перекрыто как минимум до вечера.