наверх
26.07.201701:18
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Россиянина в США высадили из самолета за "оккупацию Крыма" - посольство

    (обновлено: )20021
    На странице российской дипломатической миссии в Facebook было перепечатано сообщение мужчины по имени Андрей Еремин, который описывал произошедший с ним инцидент на самолете американской авиакомпании Delta.
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 26 июл – РИА Новости Украина. Посольство РФ в США выясняет информацию о россиянине, которого высадили из самолета якобы за то, что он является российским гражданином и "оккупировал Крым".

    Во вторник на странице российской дипмиссии в Facebook было перепечатано сообщение мужчины по имени Андрей Еремин, который описывал произошедший с ним инцидент на самолете американской авиакомпании Delta.

    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    США: политика санкций и поставки газа

    "Разбираемся. Delta, any comments? (есть комментарии? – ред.)", — заявили в посольстве.

    Согласно сообщению Еремина, которое было опубликовано около 15.00 по Киеву во вторник на английском языке, инцидент произошел в Сиэтле. Мужчина собирался лететь в Атланту рейсом 1588.

    "Соседний пассажир отказался лететь со мной, потому что, как он говорит, я оккупант Крыма, как и все остальные российские граждане… Delta поддержала его. В результате мне пришлось лететь другим рейсом гораздо позднее", — пожаловался мужчина.

    "Боже, благослави Америку. Пора ехать домой после 22 лет жизни тут", — добавил автор записи.

    История россиянина стала быстро распространяться по интернету. В комментариях к одной из публикаций в Twitter официальный представитель авиакомпании написал, что "наши сотрудники отражают нашу культуру отношения ко всем людям с достоинством и уважением, и если мы не делаем этого, мы не делаем нашу работу. Мы разбираемся с этим (инцидентом)".

    Получить комментарии у самого Еремина пока не удалось.

    Читайте также: Госдеп жестко раскритиковал РФ, Украину, ситуацию в Крыму и Донбассе

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Борис Филатов. Архивное фото
    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
    Медведчук Виктор
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Капитолий. Конгресс США. Архивное фото
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Медсестра в больнице. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?