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    Более 50 человек пострадали при взрыве на складе боеприпасов в Абхазии

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    Боеприпасы взорвались на складах минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района примерно в 16:30 в среду 2 августа. В основном травмы получены от ударной волны – ушибы, контузии, осколочные ранения.
    Взрыв боеприпасов в Абхазии
    скриншот с видео

    КИЕВ, 2 авг – РИА Новости Украина. Более 50 человек пострадали при взрыве на складе боеприпасов в Приморском, сообщил агентству Sputnik Абхазия министр здравоохранения страны Тамаз Цахнакия.

    По его словам, 42 человека госпитализированы в Гудаутскую больницу, еще 11 человек доставлены в Республиканскую больницу в Сухуме.

    "Всем проводится лечение в полном объемы. Их состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. Там организовали все, что необходимо, все бригады врачей мобилизованы", — отметил министр.

    Цахнакия уточнил, что в основном травмы получены от ударной волны – ушибы, контузии, осколочные ранения.

    "Только что прибыл из Гудауты, привез оттуда тяжелых больных. Троих прооперировали с осколочным ранением грудной клетки, конечностей. Открытые переломы. Люди от взрывной волны падали", — сказал он.

    Боеприпасы взорвались на складах минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района примерно в 16:30 в среду 2 августа.

    На место происшествия прибыл премьер-министр Абхазии Беслан Барциц.

    "Делается все необходимое для обеспечения безопасности и эвакуации людей по периметру места взрыва в селе Приморское", — заявил Барциц корреспонденту Sputnik.

    По республиканской дороге ограничен проезд транспорта ввиду возможности попадания осколков на трассу. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасность.

    Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате взрыва в населенном пункте Червонопартизанск в самопровозглашенной Луганской народной республике.

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