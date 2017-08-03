Мадуро перенес начало работы учредительного собрания

КИЕВ, 3 авг – РИА Новости Украина. Президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне перенес начало работы национального учредительного собрания (НУС) с четверга на пятницу.

"Предлагается, чтобы начало работы НУС было лучше спланировано и перенесено с завтра (четверга) на пятницу, на 11 утра (18.00 по Киеву)", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

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Он также сообщил, что местом работы учредительного собрания будет здание Национальной ассамблеи, где сейчас заседает оппозиционный Мадуро парламент.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Число погибших, по последним данным, составляет более 120.