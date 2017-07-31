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    Масштабные протесты в Венесуэле: за сутки убиты 13 человек

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    Число жертв протестных акций в Венесуэле за сутки достигло уже 13 человек, несмотря на усиленные меры безопасности, сопровождающие проведение выборов в национальное учредительное собрание в это воскресенье.
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    По данным портала Nacional, в штатах Мерида и Тачира убиты по пять человек, еще трое погибли в Ларе и Сукре. При этом в штате Тачира был убит сержант национальной боливарианской гвардии. Там же погибли подростки 14 и 17 лет, отмечает портал Universal.

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    Выборы в учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны, были объявлены по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция считает это нарушением конституции, так как, по ее мнению, для их созыва должен был быть объявлен референдум.

    Общее точное число жертв протестов, идущих в стране почти четыре месяца, не известно, однако оно точно превышает 110 человек.

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