Взрывоопасная Украина. Подрывы авто стали обычным делом

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Уже не первый раз в машины украинцев закладывают самодельные взрывные устройства. Гибнут и травмируются люди. Но этот метод сведения счетов или же запугивания, как никогда популярен в стране, где идут военные действия.

Взлететь на воздух с авто

В Измаиле Одесской области прогремел взрыв. На воздух взлетел автомобиль, сотрудника криминальной полиции Андрея Прокурора. Его жена – Екатерина Пуйческу, а также дочь пары были доставлены в больницу.

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В момент взрыва полицейский садился в машину, а его супруга с ребенком подходили к авто. У женщины раны от осколков стекла и перелом, у малышки осколочные ранения. К слову, Екатерина Пуйческу известная в Измаиле певица, которая как-то принимала участие в шоу "Х-фактор". Причем, сам Прокурор травмы не получил.

Думская.net Семья полицейского, на которого было совершенно покушение в Измаиле

Сейчас коллеги капитана выясняют, кто же и зачем подложил взрывчатку. По одной из версий, это связано с профессиональной деятельностью полицейского.

А авто так и взлетают на воздух вместе с владельцами. 23 июня в центре Киева было совершено покушение на Германа Гайдука, основателя дачного кооператива, расположенного на территории национального заповедника "Херсонес-Таврический" у самого берега Черного моря. В результате взрыва автомобиля "Toyota Land Cruiser" его искореженные детали повредили стоящие на обочине машины. Сам Гайдук получил незначительные травмы. В полиции этот взрыв связывают с его бизнесом.

В Днепре 27 июля, около 10 утра взорвался автомобиль "Опель Астра", как только в салон села 27-летняя владелица. Ее доставили в больницу. 70-летней прохожей, пострадавшей от взрыва машины во дворе жилого дома, помощь была оказана на месте. По одной из версий, таким образом, хотели запугать мужа пострадавшей местного бизнесмена.

Действенный и простой метод расправы

По Украине катится волна покушений на убийство с помощью самодельных "бомб". Взрывчатку в разные года независимости было относительно легко достать. Раньше ее приобрести у работников шахт, карьеров, у "черных археологов", а сегодня ее везут из АТО. Да и количество специалистов способных собрать "бомбу" увеличилось в разы.

Сам метод расправы, как утверждают специалисты, самый действенный и скрытный. Главное собрать правильную "бомбу", удачно ее установить и привести механизм в действие. Взрыв уничтожит улики, да и подрывник может не светиться, а действовать со значительно расстояния, если она радиоуправляемая.

"Основная задача преступника — совершить преступление и остаться не пойманным. Применение взрывчатки — это один из верных способов расправы. За примером далеко ходить не надо. Журналиста Шеремета взорвали в машине, подложив взрывное устройство под днище автомобиля. И что мы имеем спустя год – кто подложил, кто привел в действие, кто собрал адскую машинку – неизвестно. Эксперты определили, что это был тротил и все. И возьмем убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова – киллер подошел, что-то сказал и выстрелил. Объект убит, но и убийца не ушел, охранник его достал. А, уже зная киллера, легко можно определить его сообщников и выйти на заказчиков по цепочке", — рассказывает РИА Новости Украина экс-сотрудник уголовного розыска МВД Украины Андрей Кондрашов. @KARS.Kyiv Взрыв дома в Голосеево. Спасатели начали разбор завалов

При этом, как подчеркивает бывший оперативник, взрывчатку не обязательно использовать для убийства, она так же подходит для запугивания. Все зависит от мощности взрывного устройства. Но вещь, сама по себе страшная. Ведь от взрыва легко могут пострадать случайные, посторонние люди. Именно поэтому, это самый опасный метод покушения.

"Чтобы поймать взрывника, надо приложить немыслимые усилия. Если раньше контроля за взрывчатыми веществами не было, то сейчас и подавно. Поди знай, в чьих руках она сегодня и откуда пошла утечка материала. Скажу так, расследовать преступления с применением самодельных взрывных устройств, если там нет корыстной составляющей, вымогательства, шантажа, очень непросто. Не удивлюсь, если преступления с применением взрывчатки, так и останутся "глухарями"", — подчеркивает экс-оперативник.

Единственное, на что остается уповать, так это на то, что от "адских машинок" не пострадают ни в чем неповинные люди. Но гарантировать это никто не может.