СМИ сообщили подробности взрыва полицейского автомобиля в Измаиле

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В Измаиле в результате взрыва автомобиля сотрудника криминальной полиции Андрея Прокурора пострадала его супруга — певица Екатерина Пуйческу — и их дочь, сообщает "Думская".

"На линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Нахимова прогремел взрыв. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Измаильского отдела полиции. Было установлено, что взорвался автомобиль, принадлежащий работнику криминальной полиции. В результате взрыва пострадали жена и ребенок полицейского", — говорится в сообщении полиции Одесской области.

Взрыв произошел около 19 часов во дворе дома семьи. В момент ЧП правоохранитель сел в машину, а его жена с ребенком только подходили к ней. При этом он не получил никаких травм. У женщины — перелом и раны от осколков стекол, девочку тоже поранило осколками.

Думская.net Семья полицейского, на которого было совершенно покушение в Измаиле

"Дело в том, что взрывное устройство не было мощным, было больше дыма. Видимо, преступники хотели напугать. Если бы все члены семьи находились в машине, то от самого взрыва, скорее всего, никто бы не пострадал", — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Измаиле в Одесской области 6 августа взорвали автомобиль работника криминальной полиции. В результате взрыва пострадали жена и ребенок полицейского, их госпитализировали. На месте происшествия работали взрывотехники.