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    Происшествия

    СМИ сообщили подробности взрыва полицейского автомобиля в Измаиле

    Тема:

    Рост криминала. Взрыв в Днепре (460)

    (обновлено: )182
    По версии полиции, взрывное устройство не было мощным, было больше дыма. Преступники хотели напугать, "если бы все члены семьи находились в машине, то от самого взрыва, скорее всего, никто бы не пострадал".
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В Измаиле в результате взрыва автомобиля сотрудника криминальной полиции Андрея Прокурора пострадала его супруга — певица Екатерина Пуйческу — и их дочь, сообщает "Думская".

    На месте взрыва в Азербайджане
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    На месте взрыва в Азербайджане

    "На линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Нахимова прогремел взрыв. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Измаильского отдела полиции. Было установлено, что взорвался автомобиль, принадлежащий работнику криминальной полиции. В результате взрыва пострадали жена и ребенок полицейского", — говорится в сообщении полиции Одесской области.

    Взрыв произошел около 19 часов во дворе дома семьи. В момент ЧП правоохранитель сел в машину, а его жена с ребенком только подходили к ней. При этом он не получил никаких травм. У женщины — перелом и раны от осколков стекол, девочку тоже поранило осколками.

    Думская.net
    Семья полицейского, на которого было совершенно покушение в Измаиле

    "Дело в том, что взрывное устройство не было мощным, было больше дыма. Видимо, преступники хотели напугать. Если бы все члены семьи находились в машине, то от самого взрыва, скорее всего, никто бы не пострадал", — сообщили в полиции.

    Ранее сообщалось, что в Измаиле в Одесской области 6 августа взорвали автомобиль работника криминальной полиции. В результате взрыва пострадали жена и ребенок полицейского, их госпитализировали. На месте происшествия работали взрывотехники. 

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