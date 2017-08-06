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    В частном доме в Донбассе прогремел взрыв: есть погибшие

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    В селе Дачное Марьинского района 6 августа в 00.30 во дворе частного домохозяйства произошел взрыв ручной гранаты, в результате чего погибли 3 человека и 1 человек госпитализирован в городскую больницу.
    Граната Ф-1
    wikipedia

    КИЕВ, 6 авг – РИА Новости Украина.В Марьинском районе Донецкой области, в ночь на воскресенье, в частном доме от взрыва ручной гранаты погибли 3 человека и 1 человек госпитализирован в горбольницу, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

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    "В с.Дачное Марьинского района 6 августа в 00.30 во дворе частного домохозяйства произошел взрыв ручной гранаты, в результате чего погибли 3 человека и 1 человек госпитализирован в городскую больницу", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

    Правоохранительными органами проводится расследование.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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