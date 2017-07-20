Резонансное убийство в Киеве: ни дня без киллера

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Около 23:00 на парковке воле ТЦ "Проспект" сначала раздалась автоматная очередь. Потом резкий звук мотора. Позже между припаркованными автомобилями был обнаружен изрешеченный пулями мужчина. А на дороге валялись автомат, пистолет и перчатки.

Без шансов выжить

Когда приехала "Скорая", мужчина еще был жив, но врачи не смогли ему ничем помочь. В него практически выпустили целую обойму. Просто чудом, не пострадал никто другой, ведь возле ТЦ было довольно оживленно.

Утром 20-го июля директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко во время брифинга касательно расследования убийства журналиста Павла Шеремета, рассказал журналистам, что убитый гражданин Российской Федерации, ранее совершил убийство на территории РФ и, предположительно, скрывался в Украине от российского правосудия.

Кроме того Шевченко высказал убеждение, что данный инцидент в очередной раз подтверждает версию о российском следе в убийстве как Павла Шеремена, так и ряда сотрудников правоохранительных органов Украины.

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"Вот еще один пример того, как на нашей территории после убийства Павла Шеремета похожим образом было совершено три убийства офицеров СБУ и офицеров Минобороны", — подытожил представитель МВД.

В пресс-службе столичного полицейского главка добавили, что потерпевший — гражданин Российской Федерации, 1964 года рождения.

"Предварительно известно, что подозреваемых было двое. После убийства они скрылись с места на автомобиле", — рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Киев Оперативный Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве

На месте происшествия правоохранители изъяли гильзы калибра 5,45 мм, автомат Калашникова, устройство неустановленной марки для отстрела резиновыми пулями. Открыто уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство).

Известно, что погибший — уроженец Азербайджана Асиф Мамедов. При нем обнаружили водительское удостоверение выданное в одном из городов Алтайского края Российской Федерации. Он разыскивался в РФ полицией города Навокузнецьк (Кемеровская область) по подозрению в убийстве с 2015 года.

МВД бессильно перед криминалом

Спикер МВД уже практически раскрыл убийство, заявив, что в смерти гражданина Мамедова есть "российский след". Но оружие, из которого его расстреляли вряд ли было привезено из-за границе.

Сегодня в Украине можно приобрести любой нелегальный ствол, тот же автомат за 500-1000 долларов. Об обороте оружия, о тысячах незаконных стволов на руках у населения в МВД говорить не любят. Как и о том, что расследовать тяжкие преступления сегодня некому.

"В МВД сегодня большие проблемы. Первое – отсутствие кадров. Патрульная полиция набранная на скорую руку и так же обученная, профилактикой преступности не занимается, как и поимкой преступников по "горячим следам". Во-вторых, сегодня в полиции практически не ведется агентурная работа. А вот борьба с общеуголовными преступлениями именно от агентуры зависит, от их сведений. Вот если бы остался работать старый участковый, опер то можно было раскрыть массу тяжких преступлений, так как они знали свой район и у них были свои информаторы. Но они были уволены, аттестацию не прошли. Один старый участковый в районе мог бы принести массу пользы", — рассказывает РИА Новости Украина экс-начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

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И самое главное, надо давно заняться оружием. Надо узаконить незаконный оборот, считает генерал СБУ.

"Мы единственная страна, которая не имеет законно "Об оружии". Если бы было легализовано оружие, то и искать убийц было бы намного проще. А сегодня у нас хаотический оборот оружия. И к ужасу, стреляют не только из пистолетов и автоматов, а из гранатометов. Пора уже службам МВД и СБУ объединиться и заняться борьбой с нелегальным оборотом оружия и боеприпасов, потому что это составляющее всех деверсионно-террористических угроз", — подчеркивает Василий Вовк.