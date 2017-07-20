В Киеве требовали ускорить расследование убийства Шеремета

Украинские журналисты, друзья и родственники убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета провели в четверг в украинской столице акцию с требованием от властей скорейшего расследования этого преступления, передает корреспондент РИА Новости.

Участники акции колонной прошли от места взрыва автомобиля журналиста по улицам Богдана Хмельницкого и Крещатик до администрации президента Украины. Там они провели непродолжительный митинг с требованием скорейшего расследования убийства Шеремета.

Позднее митингующие пришли к зданию Министерства внутренних дел Украины. Перед зданием ведомства они выложили лампадками знак вопроса, символизирующий отсутствие ответов по делу об убийстве журналиста. Краской из баллончиков они написали на асфальте перед МВД: "Кто убил Шеремета?" После этого акция завершилась.

Многие участники были одеты в черные футболки с портретами Шеремета. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Киева, акция прошла спокойно, без нарушения общественного порядка.

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Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

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Изначально рассматривались шесть версий причин убийства Шеремета, в том числе его профессиональная деятельность, неприязненные отношения или личные мотивы однако на сегодняшний день ни заказчики, ни исполнители убийства журналиста не задержаны.