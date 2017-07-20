Годовщина убийства Шеремета. У МВД стерли надписи "Хто вбив Павла?"

Коллеги, друзья и родственники погибшего Павла Шеремета собрались на месте гибели журналиста на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франка. Среди присутствующих были также депутаты Верховной Рады и общественные деятели. На перекрестке, где произошел взрыв автомобиля, установлен щит с портретом журналиста с надписью "Кто убил Павла? Прошел год", под ним желающие зажигали лампадки и возлагали цветы.

Смотрите также инфографику: Жизненный путь Павла Шеремета

Как сообщает корреспондент "Страны", дворники стерли надпись "Хто вбив Павла?" перед МВД. Они также смели вениками лампадки, установленные в память о Шеремете. И теперь здесь ничто уже не напоминает о памятном марше.

Читайте также: Дело Шеремета: "Хотите в ЕС? Найдите убийц!"

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

Читайте также: Биография Павла Шеремета, убитого год назад в Киеве. Справка

Изначально рассматривались шесть версий причин убийства Шеремета, в том числе его профессиональная деятельность, неприязненные отношения или личные мотивы однако на сегодняшний день ни заказчики, ни исполнители убийства журналиста не задержаны.