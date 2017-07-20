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    Годовщина убийства Шеремета. У МВД стерли надписи "Хто вбив Павла?"

    Тема:

    Годовщина убийства Павла Шеремета (298)

    (обновлено: )57
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Около здания МВД отмывают надписи "Хто вбив Павла?"
    strana.ua
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Около здания МВД отмывают надписи "Хто вбив Павла?"
    strana.ua
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Около здания МВД отмывают надписи "Хто вбив Павла?"
    strana.ua
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Около здания МВД отмывают надписи "Хто вбив Павла?"
    strana.ua
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Около здания МВД отмывают надписи "Хто вбив Павла?"
    strana.ua
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Около здания МВД отмывают надписи "Хто вбив Павла?"
    strana.ua
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Около здания МВД отмывают надписи "Хто вбив Павла?"
    strana.ua
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Около здания МВД отмывают надписи "Хто вбив Павла?"
    strana.ua
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Около здания МВД отмывают надписи "Хто вбив Павла?"
    strana.ua

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    Около здания МВД отмывают надписи "Хто вбив Павла?"

    Коллеги, друзья и родственники погибшего Павла Шеремета собрались на месте гибели журналиста на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франка. Среди присутствующих были также депутаты Верховной Рады и общественные деятели. На перекрестке, где произошел взрыв автомобиля, установлен щит с портретом журналиста с надписью "Кто убил Павла? Прошел год", под ним желающие зажигали лампадки и возлагали цветы.

    Смотрите также инфографику: Жизненный путь Павла Шеремета

    Как сообщает корреспондент "Страны", дворники стерли надпись "Хто вбив Павла?" перед МВД. Они также смели вениками лампадки, установленные в память о Шеремете. И теперь здесь ничто уже не напоминает о памятном марше.

     

    Читайте также: Дело Шеремета: "Хотите в ЕС? Найдите убийц!"

    Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

    Читайте также: Биография Павла Шеремета, убитого год назад в Киеве. Справка

    Изначально рассматривались шесть версий причин убийства Шеремета, в том числе его профессиональная деятельность, неприязненные отношения или личные мотивы однако на сегодняшний день ни заказчики, ни исполнители убийства журналиста не задержаны.

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