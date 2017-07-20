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    Расстрел из автомата. Резонансное убийство в Киеве

    Тема:

    Рост криминала. Расстрел мужчины в Киеве (335)

    (обновлено: )2801
    Убийство мужчины на парковке в Киеве
    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве
    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве
    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве
    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве
    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве
    Убийство мужчины на парковке в Киеве
    Убийство мужчины на парковке в Киеве
    Убийство мужчины на парковке в Киеве
    Убийство мужчины на парковке в Киеве
    Убийство мужчины на парковке в Киеве
    Facebook Mira Agni
    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве
    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве
    Киев Оперативный
    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве
    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве
    Киев Оперативный
    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве
    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве
    dtp.kiev.ua
    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве
    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве
    dtp.kiev.ua
    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве
    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве
    Киев Оперативный
    Убийство мужчины на парковке в Киеве
    Убийство мужчины на парковке в Киеве
    espreso.tv
    Убийство мужчины на парковке в Киеве
    Убийство мужчины на парковке в Киеве
    espreso.tv
    Убийство мужчины на парковке в Киеве
    Убийство мужчины на парковке в Киеве
    Facebook Mira Agni

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    Убийство мужчины на парковке в Киеве

    В Киеве на парковке торгово-развлекательного центра "Проспект" близ станции метро "Черниговская" убили человека. Неизвестные расстреляли мужчину 40-45 лет, после чего бросили оружие и скрылись в неизвестном направлении.

    Смотрите также: Расстрел мужчины на парковке в Киеве. Кадры с места преступления

    Резонансное убийство произошло около 23.20 в среду, 19 июля. Одна из пуль попала в припаркованный на стоянке автомобиль ВАЗ. 

    По данным СМИ, правоохранители уже установили личность погибшего, однако пока не сообщают ни его фамилию, ни детали происшествия.

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