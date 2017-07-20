Расстрел из автомата. Резонансное убийство в Киеве

В Киеве на парковке торгово-развлекательного центра "Проспект" близ станции метро "Черниговская" убили человека. Неизвестные расстреляли мужчину 40-45 лет, после чего бросили оружие и скрылись в неизвестном направлении.

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Резонансное убийство произошло около 23.20 в среду, 19 июля. Одна из пуль попала в припаркованный на стоянке автомобиль ВАЗ.

По данным СМИ, правоохранители уже установили личность погибшего, однако пока не сообщают ни его фамилию, ни детали происшествия.