Расстрел мужчины на парковке в Киеве. Кадры с места преступления

В Киеве на парковке торгово-развлекательного центра "Проспект" близ станции метро "Черниговская" убили человека. Неизвестные расстреляли мужчину, после чего бросили оружие и скрылись в неизвестном направлении.

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"Много гильз разбросаны на большой территории. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Эксперты, кинологи обходят территорию, чтобы установить, куда скрылись преступники. Пули задели припаркованный автомобиль ВАЗ, прострелено лобовое стекло", — сообщает с места происшествия "Еспресо TV".

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Издание "Киев Оперативный" уточняет, что в мужчину стреляли из автомата и пистолета. Убитому на вид 40-45 лет.