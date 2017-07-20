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    Расстрел мужчины на парковке в Киеве. Кадры с места преступления

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    Рост криминала в Украине (332)

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    Убитому мужчине на вид 40-45 лет. На месте происшествия обнаружен автомат, из которого, как считают правоохранители, стреляли неизвестные преступники.
    Киев Оперативный

    В Киеве на парковке торгово-развлекательного центра "Проспект" близ станции метро "Черниговская" убили человека. Неизвестные расстреляли мужчину, после чего бросили оружие и скрылись в неизвестном направлении.

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    "Много гильз разбросаны на большой территории. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Эксперты, кинологи обходят территорию, чтобы установить, куда скрылись преступники. Пули задели припаркованный автомобиль ВАЗ, прострелено лобовое стекло", — сообщает с места происшествия "Еспресо TV". 

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    Издание "Киев Оперативный" уточняет, что в мужчину стреляли из автомата и пистолета. Убитому на вид 40-45 лет. 

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