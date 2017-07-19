В Киеве пройдет акция к годовщине убийства Шеремета

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. В Киеве 20 июля в 8:00 к годовщине убийства журналиста Павла Шеремета пройдет акция памяти "РікБезПавла", на которой журналисты будут требовать от правоохранителей расследовать убийство коллеги, сообщается на странице акции на Facebook.

Участники соберутся непосредственно на месте убийства — на перекрестке улиц И. Франко и Б. Хмельницкого. Оттуда колонна пешим ходом отправится под здания Нацполиции, МВД и Администрации президента. Акция завершится в 10:00.

"Горько то, что за год полиция не дала ответа на вопрос, кто был убийцей и заказчиком убийства Павла. Вопросов, на самом деле, возникло еще больше, потому что мы узнали, что за Павлом и его женой Еленой Притулой следили за несколько месяцев до трагедии и в ночь перед убийством", — сообщается на странице акции.

Напомним, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

Изначально рассматривались шесть версий причин убийства журналиста, в том числе профессиональная деятельность Шеремета, неприязненные отношения или личные мотивы.