"Дело чести" для власти? В расследование убийства Шеремета прогресса нет

Sergei SUPINSKY / AFP

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

А воз и ныне там

Прошел почти год с момента убийства журналиста Павла Шеремета, а главный вопрос – о виновниках преступления – до сих пор без ответа. Хотя президент Петр Порошенко обещал, что расследование будет быстрым, а правоохранители заверяли, что это "дело чести".

Международная неправительственная организация "Комитет по защите журналистов" констатирует, что убийство Шеремета в Украине не раскрыли.

"Украина не смогла предоставить доказательства, подтверждающие ее заявление о причастности России, а недостатки в расследовании вызывают сомнения в том, что Украина способна провести его независимо", – заявили в организации, требуя международного расследования.

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В отчете Комитета по делу Шеремета говорится, что "для восстановления доверия к следствию Украине следует рассмотреть возможность проведения независимого международного расследования, чтобы каждый мотив был тщательно изучен".

В то же время в организации заявили, что версия о якобы причастности России к убийству журналиста выглядит неубедительно и призвали правоохранительные органы проверить другие версии.

"Украинские власти заявляют о своей приверженности расследованию убийства Шеремета, но при этом не предъявляют убедительных доказательств в поддержку своей главной линии расследования – участии России. В период напряженности между двумя странами "повесить" убийство столь известной личности, как Шеремет, на Россию было бы выгодно Украине с политической точки зрения. Однако многие родственники и коллеги Павла не убеждены в том, что эта версия соответствует действительности", – говорится в специальном докладе комитета.

На данный момент по делу допрошено уже более 3000 человек, но официально следствие еще никому не объявило подозрение. Главный вопрос – о виновниках преступления – по-прежнему без ответа.

Украинские власти заявляют о своей приверженности расследованию убийства Шеремета, но при этом отстранились от контроля за ведением дела.

Накануне президент Петр Порошенко в очередной раз призвал правоохранителей публично отчитаться о расследовании убийства.

В начале июня скорее завершить расследование призвала и нардеп от "Народного фронта", глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информполитики Виктория Сюмар.

"Очень болезненным является вопрос безопасности и безнаказанности за преступления против украинских журналистов. Я сегодня хочу обратиться к руководителям силовых структур и призвать довести до конца дела, которые были символами для журналистского сообщества: дело Гонгадзе, в котором однозначно нужно назвать заказчика, и он должен попасть на скамью подсудимых. Отчитаться о ходе и завершить расследование по делу Павла Шеремета и по целому ряду преступлений против журналистов. Без расследования этих дел мы сегодня не будем иметь доверия ни журналистского сообщества, ни всего общества", – говорила Сюмар.

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Однако в конце июня 2017 года генпрокурор Юрий Луценко констатировал отсутствие серьезного прогресса в расследовании.

"По поводу Шеремета, к сожалению, серьезного прогресса пока не наблюдается", – говорил он в интервью проекту Радио Свобода "Настоящее время".

Что нарасследовали

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева, на ул. Богдана Хмельницкого была взорвана машина, в которой погиб журналист и радиоведущий Павел Шеремет. Машина принадлежала руководителю "Украинской правды" Алене Притуле.

По версии МВД, в авто сработало самодельное взрывное устройство мощностью от 0,4 до 0,6 кг в тротиловом эквиваленте.

Уголовное дело возбудили по статье "умышленное убийство". В тот же день в полиции объявили: поимка преступников и заказчиков – дело чести.

На момент убийства министр МВД Арсен Аваков был в отпуске. На тот момент глава полиции Хатия Деканоидзе заявила: "Это дело чести не только моей или полицейских, или правоохранителей, но это дело чести для государства, чтобы мы выявили всех тяжелых преступников, которые вовлечены в эту ситуацию".

Президент Украины Петр Порошенко поручил силовикам как можно скорее провести расследование и найти виновных. Была создана спецгруппа по расследованию убийства Шеремета, куда вошли украинские силовики и даже представители ФБР. Однако спустя год расследование убийства так и не завершено.

Среди версий убийства Шеремета – профессиональная деятельность и попытка дестабилизации ситуации в Украине. После публикации видео с места убийства Шеремета полиция заявила, что это мешает расследованию и больше никакой информации не распространялось.

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Также в полиции убийство Шеремета сравнили с убийством Георгия Гонгадзе и заявили, что отчитываясь на публике за каждый шаг, проделанный следствием, они лишь навредят следствию и спугнут заказчиков, а также исполнителей преступления.

15 июня глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что пока не может назвать имя человека, который совершил убийство в Киеве журналиста Павла Шеремета.

Таким образом, на сегодняшний день известно лишь, что в деле Шеремета продолжаются экспертизы и проверяются выдвинутые версии.

Расследование журналистов

10 мая 2017 года журналисты "Слідство.Інфо" вместе с представителями международной сети OCCRP презентовали в Киеве документальный фильм-расследование "Убийство Павла" о гибели Шеремета.

Среди прочего, авторы фильма-расследования идентифицировали авто, которое стояло в ночь перед взрывом под домом Шеремета, и поговорили с водителем, экс-сотрудником СБУ – чего не сделали правоохранители. Также журналисты по видеозаписям установили, что подозреваемые в заложении взрывчатки мужчина и женщина были поблизости взрыва утром 20 июля.

В фильме, в частности, говорится о том, что бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета. Также журналисты заявили, что работники СБУ изъяли сервер с видео с камер наблюдения в одном из магазинов возле дома журналиста и вернули его пустым.

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По мотивам фильма полиция допросила экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко. При этом в СБУ заявили, что пропавшие записи с камер отдали следователю.

24 мая генпрокурор Юрий Луценко, отчитываясь в Раде, признал, что в деле по убийству Шеремета следствие допустило ошибку, не изъяв одну из важнейших видеозаписей. По словам главы МВД Арсена Авакова, из-за ошибки теперь приходится заново проверять все факты.

"Имела место ситуация, при которой была допущена одним из сотрудников техническая или, скажет так, иная небрежность, которая, на мой взгляд, ни на что существенно не повлияла… но наличие такой небрежности в одном случае из почти 2 тыс., заставила нас полностью переработать весь массив заново, проверяя каждый из фактов, и мы сейчас этим заняты", – говорил Аваков.

Однако глава СБУ Василий Грицак заверял, что сотрудники СБУ изымали диски только по одному адресу в рамках расследования убийства Шеремета и передали их Нацполиции, ошибки в следствии, о которых ранее сказал генпрокурор, спецслужбы не касаются.

Что касается экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко, который фигурирует в деле, то лишь известно, что он был уволен из СБУ по состоянию здоровья.

По материалам из открытых источников интернет