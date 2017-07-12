В комитете Рады требуют отчета Авакова по делу об убийстве Шеремета

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Член комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ольга Червакова потребовала отчета главы МВД Арсена Авакова в парламенте о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве, передает "Укринформ".

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"Я требую, чтобы министр внутренних дел Арсен Аваков в пятницу на часе вопросов к правительству отчитался о ходе расследования дела об убийстве Павла Шеремета", — заявила Червакова.

Напомним, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

Изначально рассматривались шесть версий причин убийства журналиста, в том числе профессиональная деятельность Шеремета, неприязненные отношения или личные мотивы.