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    В комитете Рады требуют отчета Авакова по делу об убийстве Шеремета

    Тема:

    Убийство журналиста Павла Шеремета. Расследование (280)

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    Член комитета Верховной Рады потребовала, чтобы "министр внутренних дел Арсен Аваков в пятницу на часе вопросов к правительству отчитался о ходе расследования дела об убийстве Павла Шеремета".
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Член комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ольга Червакова потребовала отчета главы МВД Арсена Авакова в парламенте о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве, передает "Укринформ".

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    "Я требую, чтобы министр внутренних дел Арсен Аваков в пятницу на часе вопросов к правительству отчитался о ходе расследования дела об убийстве Павла Шеремета", — заявила Червакова.

    Напомним, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

    Изначально рассматривались шесть версий причин убийства журналиста, в том числе профессиональная деятельность Шеремета, неприязненные отношения или личные мотивы. 

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