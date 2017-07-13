Убийство Шеремета. Пора привлекать специалистов - адвокат

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Комитет по защите журналистов призывает президента Петра Порошенко найти убийц журналиста Павла Шеремета. Также он предлагает президенту рассмотреть возможность приглашения независимых международных следователей для тщательного изучения каждого мотива и осуществления правосудия.

Как известно, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва до сих пор не установило.

Каковы перспективы расследования дела Павла Шеремета, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал юрист, адвокат Евгений Лосовский.

Комитет защиты журналистов в годовщину убийства Павла Шеремета опубликовал доклад, в котором говорится, что расследование убийства журналиста фактически заморожено. Это так?

— Я думаю, что то, что оно заморожено, на самом деле не соответствует, такого не может быть в целом, как и с точки зрения юриспруденции, так и процессуальных некоторых моментов. И это, скорее всего, такая субъективная информация, потому что нет каких-либо объективных результатов. Учитывая, что данное преступление является заказным, тяжким, оно не может быть приостановлено. И уверен тут на 100%, что следственные действия продолжаются, и оперативно-техническая работа тоже.

Год прошел, но общественности не сообщили о каких-либо результатах. О чем это говорит? Нашим правоохранителям просто нечем похвастаться?

— Год не является определяющей датой, которая говорит о том, что следствие стоит на неправильном пути или абсолютно бесперспективно. Вопрос только в другом. Если на самом деле уровень исполнителя выше, чем уровень группы следователей и оперативных сотрудников, это по ряду причин понятно, в принципе, становится в первые месяц-два работы группы следователей, то тогда вывод только в одном – надо менять кардинально методику и приглашать специалистов, которые в данных вопросах являются доками.

Есть смысл привлекать к расследованию международных специалистов?

— Для того чтобы определить в данном случае, есть ли смысл, необходимо определить для себя такие вещи, которые достаточно сложны с точки зрения получения данной информации, первое — кто у нас является руководителем данной группы. Второе – не менялись ли эти руководители и состав следственной группы. И в данном случае, насколько возможности этой группе дают работать. Это включает в себя материальное положение, соответственно, работников следственной группы, денежные средства на выполнение ряда оперативных мероприятий. Это, возможно, поездки. Это работа с агентурой и работа на земле так называемых оперативников. Поэтому все очень просто.

Если бюджет на выполнение данных операций не предоставлен, а это очень проблемно на сегодняшний момент, потому что тяжких преступлений у нас немало, и определить их актуальность в том или другом виде для какой-либо структуры очень сложно. Поэтому у нас есть достаточный уровень специалистов как в прошлом в МВД, так и в нынешнем. Вопрос только в одном: финансирование и не заморачивание головы другой всякой фигней, по-простому, с точки зрения работы следователя. Если у него будет пять или 10 дел, поверьте, настолько тяжкое преступление ни в коем случае не может быть расследовано.

Мы, вероятно, никогда не узнаем, имеется все это или нет?

— Нет, мы можем об этом узнать. Если в данном случае, как комитет журналистов, и соответственно, политическая воля, понятно, что не в целом всему народу Украины, потому что есть ряд процессуальных моментов, который может вредить следствию. Но для, если будет политическое решение, то, в принципе, ряд организаций, которые могут быть привлечены, международных, и по ходатайству, например, комитета журналистов, соответственно, следователи мирового уровня. Но это могут быть только вспомогательные. Правило расследования уголовных дел по особо тяжким преступлениям говорит о следующем: никто не расследует преступления лучше, чем те люди, следователи, которые находятся на работе в данном регионе. С агентурой необходимо работать годами. Другой момент, что многие следователи покинули ряды МВД, профессиональные, уголовные, в уголовном розыске.

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Поэтому вопрос в одном: вопрос в чести. Признать, что на сегодняшний момент мы, МВД, по ряду причин не имеет квалификационных кадров для полного спектра по всем уголовным делам, и привлечь других сотрудников, которые были уволены, и которые дадут согласие, которые знают отлично оперативно-техническую обстановку как в Украине, так и в ряде близлежащих государств, и преступных элементов. Или стоять на своем и говорить, что у нас все отлично проводится.

Что может сейчас иностранный специалист здесь найти, если уже ранее вы говорили, что были ошибки допущены следствием по делу Шеремета, и исправить их практически из-за потери времени невозможно.

— Невозможно. Абсолютно верно. Причем, ряд доказательной базы, который не был в ближайшие дни, часы документирован и приобщен к материалам уголовного дела, конечно, восстановить нельзя. Но давайте не будем забывать о некоторых профессиональных вещах. Есть доказательная база материальная, а есть человеческая. Ничего не является более необходимым для расследования особо тяжких преступлений, как свидетельские показания, соответственно, агентурная работа. Вопрос в том, насколько агентурная работа позволяет получить результат, и насколько к этому прикладывается как финансовая часть. Скажу приземленные вещи: работа с агентурой предполагает, соответственно, некоторые материальные аспекты работы. Дают ли возможность группе следователей работать с определенным бюджетом, как я сказал. Могут ли в данном случае определять заработные платы некоторым сотрудникам следственной группы, которые должны заниматься только этим и днем, и ночью. Вот это вопрос уже, который касается не уголовного дела, а уже требования общественности.

На самом деле мы должны сейчас поднять вопрос не об активности расследования, а вопрос только об одном: насколько это важно для нас, как государства Украина, и насколько нам важно поощрить тех людей, соответственно, под обязательства их уровня работы, и рекомендаций и характеристик от коллег по цеху, и которым мы готовы платить настолько, насколько им позволяет заниматься только этим вопросом. Все остальное – печально. По уровням материального поощрения работать с такими тяжкими преступлениями, задумываясь о том, как завтра отправить семью на отдых, весьма сложно.

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Комитет по защите журналистов сообщил, что пытался узнать, но так и не получил ответа на вопрос, кто отвечает за расследование. Мы можем надеяться, что откроют эту информацию?

— Сразу необходимо трезво ответить на этот вопрос – никогда. Никаких подробностей, именно по делу, вы и мы никогда не узнаем. Все данные засекречены в той части, я думаю, в большинстве частей данного уголовного дела.

Ранее председатель Независимого медиа-профсоюза Игорь Чайка заявил в эфире "ГС", что эффективности в расследовании убийств журналистов можно было бы добиться, если бы по каждому случаю сотрудники медиа сплоченно давили бы на власть.