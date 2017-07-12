Убийство Шеремета: расследование - ничто, пиар - все

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Анонсировав публичный отчет о расследовании убийства Павла Шеремета, власти пока справляются только с первой частью обещания. С публичностью у политиков проблем не возникает, а вот с фактами — как всегда проблема.

Видимость решения

В отсутствие конкретных результатов расследования резонансного преступления власть решила прибегнуть к давно проверенным методам. То, что за год правохранители ни на шаг не продвинулись к разгадке убийства Павла Шеремета, кажется никого не волнует. Ведь если вывести тему на широкое обсуждение, активно подсвечивать ее в СМИ, можно легко создать видимость если не решения, то уж точно активной работы над его поиском.

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После громких заявлений Петра Порошенко о том, что силовики должны публично отчитаться о результатах расследования преступления, очередь пиарится на резонансной теме дошла до Верховной Рады. Понимая, что ближе к годовщине убийства, многие уже будут на морях-океанах, депутаты тоже решили пройтись по теме Шеремета. На заседании Комитета ВР по свободе слова расследованию, точнее, его отсутствию было уделено особое внимание. Но, выслушав отчет специалистов международной организации "Комитет по защите журналистов" парламентарии опять скатились в пространные рассуждения в духе "кто виноват?" и "что делать?"

Слишком радикально

Например, главе комитета Виктории Сюмар из "Народного фронта" не понравилось название презентованного иностранными журналистами отчета.

"Мне кажется, что "Отказ от правосудия" — чересчур радикальное название. Я бы, скорее, говорила о недостатках правосудия. Все-таки расследование продолжается и я надеюсь, оно будет закончено. Правоохранительные органы должны предоставить обществу отчет о том, что было сделано для того, чтобы это время было сделано", — практически слово в слово процитировала президента Украины Сюмар.

Каждый о своем

Остальные члены комитета не отставали от председателя и тоже пиарились как только могли. Юрий Павленко из "Оппозиционного блока" огульно критикуя власть, рассказывал о том, что его политсила держит на контроле не только дело Павла Шеремета, но и другие резонансные убийства и нападения на журналистов. Ольга Червакова из "Блока Петра Порошенко" гневно призвала главу МВД Арсена Авакова прийти в Раду и отчитаться о ходе расследования.

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Под конец вмешаться решила и сама Сюмар, которая рассказала, что без наказаний для виновных остановить волну преследований журналистов не получится. Конечно, не обошлось без упоминания предшественников, при которых, по словам Сюмар, у СМИ были еще и не такие проблемы.

"Расследование дела Шеремета — вопрос чести украинской власти, которая должна доказать всему миру, что после Революции достоинства власть от той власти, которая своими действиями привели к этим событиям. В том числе и в отношении украинских журналистов", — подытожила глава Комитета и отпустила иностранных гостей с миром.