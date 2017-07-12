Дело Шеремета: "Хотите в ЕС? Найдите убийц!"

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Ставшее для Петра Порошенко "делом чести" расследование убийства журналиста Павла Шеремета за год не сдвинулось ни на шаг. Несмотря на то, что украинским силовикам вызвались помочь всем миром, даже специалисты из ФБР, честь президента в очередной раз рискует быть попрана.

Дело заморожено

В международной неправительственной организации "Комитет по защите журналистов" вынуждены констатировать: дело по расследованию журналиста Павла Шеремета в Украине заморожено.

Как считает автор доклада "Отказ от правосудия: расследование убийства Павла Шеремета в Украине не дало результатов" журналист из США Кристофер Миллер, главной тому причиной стала "тяжелая украинская реальность".

"К сожалению, дело было заморожено, а мотивы так и не были подтверждены. Расследование убийства Шеремета – очень тяжелое дело, это подтверждается тяжелой украинской реальностью", – говорит Миллер.

По словам автора доклада, расследование преступления было настолько поверхностным, что признакам убийства вообще не уделили необходимого внимания.

"Убийцы не найдены, а потенциальные свидетели и коллеги Шеремета говорят, что их даже не вызывали на тщательный допрос", – отметил журналист.

Россия ни при чем

Критике "Комитета по защите журналистов" подверглась также версия о "руке Кремля", которую украинские власти усматривают чуть ли не в любом мало-мальски резонансном деле. Миллер и его коллеги призвали политиков начать рассматривать другие версии.

"Мы просили доказательства, чтобы подтвердить теорию о российском следе, но украинская власть их не предоставила. У нас нет доказательств российского следа. В Украине нужно проводить тщательное расследование", – заявил член совета директоров "Комитета защиты журналистов" Алан Расбридгер.

А сам текст доклада говорит о непричастности РФ к громкому делу еще конкретнее.

"В период напряженности между двумя странами "повесить" убийство столь известной личности, как Шеремет, на РФ было бы выгодно Украине с политической точки зрения. Однако родственники и коллеги Павла не убеждены в том, что эта версия соответствует действительности", – говорится в обнародованном документе.

Крайняя обеспокоенность

Досталось во время мероприятия и Петру Порошенко, которого призвали осудить угрозы и нападения на журналистов и публично подтвердить, что они будут качественно расследованы.

"Мы обеспокоены отсутствием каких-либо результатов расследования убийства Шеремета и ожидаем большего, чем тщательное расследование и ждем результатов. Кроме всего прочего, до сих пор непонятно, кто угрожал сотрудникам интернет-издания "Украинская правда" накануне убийства, – рассказывает координатор программы "Комитет защиты журналистов" в Европе и Азии Нина Огнянова. – Нечеткость, непрозрачность дела Шеремета – это вопрос не только свободы прессы, но и вопросы закона. Если Украина действительно выполняет свои обязательства и поддерживает принципы ЕС, она должна продемонстрировать четкий прогресс в деле Шеремета".