Стали известны новые подробности убийства мужчины на парковке ТЦ в Киеве

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. В мужчину, расстрелянного на парковке ТЦ "Проспект" в Дарницком районе Киева, выпустили не менее 10 пуль. Пострадавший скончался до приезда медиков.

Как сообщалось, в Киеве на парковке торгово-развлекательного центра "Проспект" близ станции метро "Черниговская" убили человека. Неизвестные расстреляли мужчину 40-45 лет, после чего бросили оружие и скрылись в неизвестном направлении.

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Резонансное убийство произошло около 23.20 в среду, 19 июля. Одна из пуль попала в припаркованный на стоянке автомобиль ВАЗ.

По данным СМИ, правоохранители уже установили личность погибшего, однако пока не сообщают ни его фамилию, ни детали происшествия.

Накануне сообщалось, что неизвестный мужчина, угрожая оружием, ограбил кредитное учреждение в Киеве. По данным СМИ, злоумышленник напал на финансовое учреждение по улице Мельникова недалеко от станции метро "Лукьяновская". Мужчина забрал 12 тысяч гривен и скрылся.