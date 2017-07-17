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    Общество

    Аваков похвастался высоким процентом раскрытия убийств

    (обновлено: )4301
    Аваков отметил, что за полгода вырос уровень раскрытия преступлений в сфере хозяйственной деятельности на 22%, в сфере служебной деятельности на 53%, в сфере использования бюджетных средств на 16%.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Уровень раскрытия умышленных убийств в Украине составляет более 87%, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook. Таковы данные работы Нацполиции за 6 месяцев 2017 года.

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    "В сфере особо тяжких преступлений против жизни и здоровья людей уровень раскрытия преступлений составляет от 87% по умышленным убийствам, до 93% — нанесение тяжких телесных преступлений", — написал Аваков.

    По его словам, уровень преступности по группам снизился с 10 до 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    "Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними — на 5%; совершенных в отношении несовершеннолетних — на 24%", — добавил Аваков.

    Он отметил, что за полгода вырос уровень раскрытия преступлений в сфере хозяйственной деятельности на 22%, в сфере служебной деятельности на 53%, в сфере использования бюджетных средств на 16%.

    Как сообщалось ранее, по данным МВД, в первом квартале 2017 года было совершено 476 умышленных убийств, из которых раскрыто – 79,2%, в то время как за аналогичный период 2017 года совершено 403 умышленных убийства, раскрыто – 84,1%.

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