В Луганской области предотвратили заказное убийство бизнесмена

Правоохранители задержали группу лиц, собиравшуюся совершить убийство одного из предпринимателей г. Северодонецк, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

"Сотрудниками полиции была получена оперативная информация о том, что готовится покушение на убийство одного из предпринимателей г. Северодонецк. Оперативники разработали план по предупреждению совершения тяжкого преступления, выявления и задержания лиц, заказавших убийство и непосредственно исполнителей этого заказа", — говорится в сообщении.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Сейчас правоохранители устанавливают заказчика убийства.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что уровень раскрытия умышленных убийств в Украине составляет более 87%. По его словам, уровень преступности по группам снизился с 10 до 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.