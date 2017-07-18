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    В Луганской области предотвратили заказное убийство бизнесмена

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    Рост криминала в Украине (317)

    (обновлено: )9101
    Правоохранители задержали группу лиц, собиравшуюся совершить убийство одного из предпринимателей г. Северодонецк, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
    канал ГУ НП в Луганской области

    Правоохранители задержали группу лиц, собиравшуюся совершить убийство одного из предпринимателей г. Северодонецк, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

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    "Сотрудниками полиции была получена оперативная информация о том, что готовится покушение на убийство одного из предпринимателей г. Северодонецк. Оперативники разработали план по предупреждению совершения тяжкого преступления, выявления и задержания лиц, заказавших убийство и непосредственно исполнителей этого заказа", — говорится в сообщении.

    Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Сейчас правоохранители устанавливают заказчика убийства.

    Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что уровень раскрытия умышленных убийств в Украине составляет более 87%. По его словам, уровень преступности по группам снизился с 10 до 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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