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    Происшествия

    Мужчину расстреляли из автомата на парковке в Киеве

    Тема:

    Рост криминала в Украине (332)

    (обновлено: )30222
    Как сообщается, одна из пуль попала в припаркованный рядом с местом происшествия автомобиль ВАЗ. Преступник, бросив оружие, скрылись в неизвестном направлении.
    Убийство мужчины на парковке в Киеве
    Facebook Mira Agni

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на парковке торгово-развлекательного центра "Проспект" близ станции метро "Черниговская" расстреляли мужчину, сообщают очевидцы происшествия.

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    "Я не понимаю, как мы там стояли и ничего не поняли. Видели людей, видели оружие, валяются сумка и перчатки. Но мы не сразу поняли, что там убитый. Все произошло так быстро. Всех разогнали, оградили территорию. Сумбур…", — написала пользователь Facebook Mira Agniона.

    Как сообщает "Еспресо TV", неизвестные расстреляли мужчину из автомата, после чего бросили оружие и скрылись в неизвестном направлении.

    espreso.tv
    Убийство мужчины на парковке в Киеве

    "Много гильз разбросаны на большой территории. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Эксперты, кинологи обходят территорию, чтобы установить, куда скрылись преступники. Пули задели припаркованный автомобиль ВАЗ, прострелено лобовое стекло", — говорится в сообщении.

    espreso.tv
    Убийство мужчины на парковке в Киеве

    Накануне сообщалось, что неизвестный мужчина, угрожая оружием, ограбил кредитное учреждение в Киеве. По данным СМИ, злоумышленник напал на финансовое учреждение по улице Мельникова недалеко от станции метро "Лукьяновская".  Мужчина забрал 12 тысяч гривен и скрылся. 

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