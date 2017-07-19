В Киеве с оружием ограбили кредитное учреждение, объявлен план "Перехват"

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Неизвестный мужчина, угрожая оружием, ограбил кредитное учреждение в Киеве, сообщает Espreso.

Нападение произошло около 15:30.

По данным издания, злоумышленник напал на финансовое учреждение по улице Мельникова недалеко от станции метро "Лукьяновская".

Мужчина забрал 12 тысяч гривен и скрылся.

На месте преступления работают следователи, объявлен план "Перехват".

Ранее правоохранители задержали в Киеве преступную группу из трех мужчин, которые находили своих жертв в развлекательных заведениях и угощали их напитками с подсыпанными туда сильнодействующими медицинскими препаратами, после чего забирали их ценные и личные вещи.