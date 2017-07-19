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    Киев

    В Киеве с оружием ограбили кредитное учреждение, объявлен план "Перехват"

    Тема:

    Рост криминала в Украине (328)

    (обновлено: )11420
    По данным СМИ, нападение произошло по улице Мельникова возле станции метро "Лукьяновская". Преступник забрал 12 тысяч гривен и скрылся в неизвестном направлении.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Неизвестный мужчина, угрожая оружием, ограбил кредитное учреждение в Киеве, сообщает Espreso.

    Нападение произошло около 15:30.

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    По данным издания, злоумышленник напал на финансовое учреждение по улице Мельникова недалеко от станции метро "Лукьяновская". 

    Мужчина забрал 12 тысяч гривен и скрылся.

    На месте преступления работают следователи, объявлен план "Перехват".

    Ранее правоохранители задержали в Киеве преступную группу из трех мужчин, которые находили своих жертв в развлекательных заведениях и угощали их напитками с подсыпанными туда сильнодействующими медицинскими препаратами, после чего забирали их ценные и личные вещи.

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