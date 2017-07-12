наверх
12.07.201712:50
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    В Фастове ограбили музей-вагон воссоединения УНР и ЗУНР

    (обновлено: )5120
    Воры взломали замок в дверях вагона, разбили экспозицию и стены музея, рассказал директор экспозиции. Преступники украли много ценных экспонатов (старые монеты Австро-Венгерской, Германской и Российской империй, серебряную гривну времен Киевской Руси и др.).
    В Фастове ограбили музей-вагон воссоединения УНР и ЗУНР
    "Фастов сегодня" в Facebook

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В Фастове Киевской области ограбили музей-вагон объединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР). Об этом сообщает сообщество "Фастов сегодня" в Facebook со ссылкой на директора музея Эдуарда Мондзелевского.

    "Приехав с курорта и придя на выходных проводить давно запланированную экскурсию для гостей из разных городов Украины, вместе с ними стали свидетелями небывалого цинизма. Это просто какой-то ужас и я вынужден сообщить общественности о чрезвычайно неприятную новость — циничное ограбление нашего музея, которое произошло в период моего отсутствия во время отпуска за пределами Фастова", — сообщил Мондзелевский.

    "Фастов сегодня" в Facebook
    В Фастове ограбили музей-вагон воссоединения УНР и ЗУНР

    По его словам, воры взломали замок в дверях вагона, разбили экспозицию и стены музея. Преступники украли много ценных экспонатов (старые монеты Австро-Венгерской, Германской и Российской империй, серебряную гривну времен Киевской Руси, казацкую медную кружку и т.д.) и вспомогательной техники (телевизор, электроконвектор).

    "Фастов сегодня" в Facebook
    В Фастове ограбили музей-вагон воссоединения УНР и ЗУНР

    "Сами воры работали, видимо ночью, потому что порезались стеклом от витрин и забрызгали своей гнусной кровью почти все выставочные витрины и оконные шторки", — добавил Мондзелевский.

    Директор музея уточнил, что он уже подал все соответствующие заявления в правоохранительные органы, проводится следствие.

    Напомним, ранее неизвестные украли деньги из Свято-Рождество-Богородичного храма УПЦ (Московского патриархата), расположенном в селе Сычавка Лиманского района Одесской области.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Обыски в "Укрэнерго"
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    Михаил Погребинский
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа