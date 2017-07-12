КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В Фастове Киевской области ограбили музей-вагон объединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР). Об этом сообщает сообщество "Фастов сегодня" в Facebook со ссылкой на директора музея Эдуарда Мондзелевского.

"Приехав с курорта и придя на выходных проводить давно запланированную экскурсию для гостей из разных городов Украины, вместе с ними стали свидетелями небывалого цинизма. Это просто какой-то ужас и я вынужден сообщить общественности о чрезвычайно неприятную новость — циничное ограбление нашего музея, которое произошло в период моего отсутствия во время отпуска за пределами Фастова", — сообщил Мондзелевский.

"Фастов сегодня" в Facebook В Фастове ограбили музей-вагон воссоединения УНР и ЗУНР

По его словам, воры взломали замок в дверях вагона, разбили экспозицию и стены музея. Преступники украли много ценных экспонатов (старые монеты Австро-Венгерской, Германской и Российской империй, серебряную гривну времен Киевской Руси, казацкую медную кружку и т.д.) и вспомогательной техники (телевизор, электроконвектор).

"Фастов сегодня" в Facebook В Фастове ограбили музей-вагон воссоединения УНР и ЗУНР

"Сами воры работали, видимо ночью, потому что порезались стеклом от витрин и забрызгали своей гнусной кровью почти все выставочные витрины и оконные шторки", — добавил Мондзелевский.

Директор музея уточнил, что он уже подал все соответствующие заявления в правоохранительные органы, проводится следствие.

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