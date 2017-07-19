Массовое явление. Ограбление в Украине каждый час, если не каждую минуту

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Каждый день в Украине совершается десятки, если не сотни ограблений, но не обо всех становятся известно. Под прицелом грабителей, как правило, финансовые учреждения, пункты обмена валют, кредитные союзы и ювелирные магазины. Кое кто из налетчиков попадается полиции, что уже неплохо.

Ищет полиция и иногда находит

Полиция Киева разыскивает банду, которая грабит столичные пункты обмена валют и интернет-кафе. Молодые люди, а на вид им до 30 лет, угрожая оружием заставляют кассиров отдать им деньги.

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В июне двое мужчин в масках совершили разбойное нападение на обменник. На месте происшествия правоохранители изъяли две гильзы 12-го калибра от гладкоствольного оружия и две деформированные части шара. По записям с камер видеонаблюдения магазина, где был обменник, зашли двое — один выстрелил в окно кассира, второй потребовал отдать деньги.

Сотрудники уголовного розыска установили, что эта группа причастна к совершению еще шести аналогичным разбойным нападениям на интернет-кафе и обменных пунктах за последние полгода. Во всех случаях грабители угрожая оружием забирали деньги — от 500 до 37 700 гривен. По их подсчетам, они обогатились на 80 000 гривен.

Они не единственные грабители, с которыми мечтает встретиться полиция. Скажем, они бы не отказались наконец-то познакомиться с грабителями, которые отбирают сотни, миллионы у перевозчиков валют. Недавно в Киеве у одного из таких забрали 8 миллионов гривен.

Но и у оперов бывает праздник. Столичная полиция задержала серийного грабителя банков, который совершил более 30 ограблений, а запомнился тем, что дарил перепуганным кассиршам банков и кредитных союзов шоколадки. Полиция иска его полтора года, а нашла только недавно. Грабителем оказался 50—летний житель Киевской области, который в начале 80-х уже привлекался к уголовной ответственности. Работал в рекламе, потом занялся исключительно криминальным промыслом. Он признался в совершении более 30 преступлений в разных городах Украины, но в полиции известно только о 14-ти совершенных им на протяжении 10 лет.

При этом, надо отдать должное интеллигентному грабителю, который приходил в отделение в шляпе и очках, а пистолет только показывал, но не применял. И его просьбу отдать деньги всегда удовлетворяли, а он вместо "спасибо" оставлял шоколадку.

Как объяснил задержанный, он не грабил простых и честных людей, он отбирал награбленное. По его словам, часть денег он тратил на благотворительность, а часть на свои нужды.

Вооружены и очень опасны

А в эти выходные дни в Виннице грабители-гастролеры из-за незнания города приехали просто в руки полиции.

Около 13:00 трое вооруженных мужчин совершили нападение на ювелирный магазин рядом с центральным парком. Они, в медицинских масках на лицах, забежали в магазин, ранили охранника, в прошлом сотрудника милиции, из пистолета в живот и бедро и стали громить витрины с золотом.

Продавец магазина успела нажать тревожную кнопку и когда нападавшие пытались скрыться на автомобиле, были оперативно задержаны спецподразделением полиции неподалеку от места совершения преступления. К тому же, недалеко от этого места был райотдел полиции и они просто ехали в его сторону.

Как выяснилось, это были гастролеры из соседнего региона. Все похищенное, а так же три пистолета, нож, молоток, рации у них изъяли. А бандиты еще шутили и просили полицейских оставить им на память о Виннице что-нибудь из украшений. Проверяется их причастность к аналогичным налетам в других областях страны.

"К сожалению, если несколько лет назад грабители пугали кассиров и продавцов чаще всего бутафорным оружием, то сегодня у них в руках огнестрельное. Поэтому, не стоит геройствовать и препятствовать налетчикам, лучше отдать им все, что они просят. Но если одни грабители совершают налеты исключительно на магазины, финучреждения, то другие предпочитают дома. Вот недавно в дом председателя черновицкого Хозяйственного суда нагрянули и потребовали отдать столько, сколько он задекларировал – 25 тыс. долларов и 10 тыс. грн. Отдал и остался жив. Хотя уверен, что они забрали больше. Ну, скажем, в данном случае грабители повели себя по-джентельменски. Но, а сколько инцидентов, когда обычные уличные грабители убивали своих жертв ради телефона, золотой цепочки или же нескольких сотен гривен. К сожалению, подобные преступления редко становятся достоянием общественности. Жертвы уличных грабителей, даже если остаются целы и невредимы, не всегда сообщают об инциденте в полицию. Да и грабителей не так часто, как хотелось бы, ловят", — отмечает сотрудник милиции Андрей Конрашев.

Зато по данным гражданского министра МВД Арсена Авакова, уровень грабежей снизился в этом году на 32%, а разбойных нападений на 26%. Но грабить не прекратили и уже за пол года было зарегистрировано более девяти тысяч случаев.