В Киеве задержали банду иностранцев, совершавших разбойные нападения

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали в Киеве преступную группу из трех мужчин, которые находили своих жертв в развлекательных заведениях и угощали их напитками с подсыпанными туда сильнодействующими медицинскими препаратами, после чего забирали их ценные и личные вещи, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как сообщил и.о. начальника Святошинского управления полиции Виталий Ясинский, задержание преступной группы из трех мужчин, 30-ти и 32-х лет, произошло во время отработки оперативной информации. Работникам уголовного розыска стало известно о том, что злоумышленники находятся в кафе на территории района и имеют преступные намерения в отношении двух посетителей.

"Вечером иностранцы посетили развлекательное заведение, где познакомились с двумя отдыхающими, которые уже находились в нетрезвом состоянии, и предложили им выпить коньяка. В это время один из них подсыпал в напиток сильнодействующий медицинский препарат, после чего новые знакомые потеряли сознание. Далее злоумышленники вывели под руки пострадавших на улицу, посадили в машину, которая ждала их неподалеку, и уехали. Однако уже через несколько кварталов мы их задержали и доставили в управление", — рассказал Ясинский.

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По информации и.о. начальника следственного отдела Святошинского УП Михаила Мельничука, задержанные — уроженцы другого государства, последние годы жили в столице. Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли вещи потерпевших: четыре мобильных телефона, медицинский препарат "Азалептол", золотое кольцо, часы и банковскую кредитную карту.

"Преступная группа действовала по схеме: посетили ночных развлекательных заведений, знакомились с отдыхающими, которые находились в алкогольном опьянении. Во время беседы подмешивали им в напитки "Азалептол". Когда пострадавший терял сознание, выводили из помещения кафе, забирали драгоценности и личные вещи, а затем на автомобиле "Опель Виваро" отвозили в другой район и оставляли на улице", — добавил Мельничук.

Жертвами злоумышленников были как мужчины, так и женщины. Задержанные дают показания в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения — арест, третьего участника группы — водителя автомобиля, отпустили. Его опросили в качестве свидетеля, но он продолжает сотрудничать со следствием.

Сейчас проверяется информация о причастности задержанных к совершению 11-ти аналогичных преступлений на территории города Киева.

Напомним, в ночь на воскресенье в Киеве неизвестный изрезал ножом девушку 18 лет.