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    Киев

    Появились подробности дерзкого ограбления в центре Киева

    (обновлено: )30320
    Налет произошел во вторник, 11 июля, около 15:25. По предварительной информации преступники сели в автомобиль Volkswagen Passat-6 с номерным знаком АА 1152 КК и уехали в неизвестном направлении.
    Жертвой нападения в Киеве стал владелец элитного авто Porsche Panamera
    obozrevatel

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. В Киеве неизвестные в масках и с битами напали на мужчину возле банка на улице Большая Васильковская и забрали сумку, в которой было приблизительно 500 тысяч гривен. Жертвой нападения стал владелец элитного авто Porsche Panamera. Об этом "Обозреватель" узнал из собственных источников.

    Налет произошел во вторник, 11 июля, около 15:25. По предварительной информации преступники сели в автомобиль Volkswagen Passat-6 с номерным знаком АА 1152 КК и уехали в неизвестном направлении.

    Вскоре выяснилось, что номера автомобиля были украдены. Полиция предпринимает меры по поиску и задержанию преступников.

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