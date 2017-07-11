Появились подробности дерзкого ограбления в центре Киева

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. В Киеве неизвестные в масках и с битами напали на мужчину возле банка на улице Большая Васильковская и забрали сумку, в которой было приблизительно 500 тысяч гривен. Жертвой нападения стал владелец элитного авто Porsche Panamera. Об этом "Обозреватель" узнал из собственных источников.

Налет произошел во вторник, 11 июля, около 15:25. По предварительной информации преступники сели в автомобиль Volkswagen Passat-6 с номерным знаком АА 1152 КК и уехали в неизвестном направлении.

Вскоре выяснилось, что номера автомобиля были украдены. Полиция предпринимает меры по поиску и задержанию преступников.