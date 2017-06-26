В Киеве дерзко ограбили ювелирный магазин

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В Шевченковском районе Киева на улице Щербакова произошло разбойное нападение на ювелирный магазин.

Неизвестный мужчина зашел в магазин и угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал ювелирные изделия. После чего скрылся в неизвестном направлении. Название торговой точки не сообщается, информируют "Стражи Эспрессо".

По предварительным данным, пострадавших в результате ограбления нет. Количество похищенного в магазине уточняется.

Напомним, в Киеве недалеко от здания СБУ ограбили магазин дорогих часов.