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    Происшествия

    В Киеве дерзко ограбили ювелирный магазин

    (обновлено: )13010
    Сообщается, что мужчина зашел в магазин и угрожая предметом, похожим на пистолет, произвел ограбление, после чего скрылся в неизвестном направлении.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В Шевченковском районе Киева на улице Щербакова произошло разбойное нападение на ювелирный магазин.

    Неизвестный мужчина зашел в магазин и угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал ювелирные изделия. После чего скрылся в неизвестном направлении. Название торговой точки не сообщается, информируют "Стражи Эспрессо".

    По предварительным данным, пострадавших в результате ограбления нет. Количество похищенного в магазине уточняется.

    Напомним, в Киеве недалеко от здания СБУ ограбили магазин дорогих часов.

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