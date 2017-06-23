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    В Киеве пытались ограбить авто с нардепом от БПП внутри

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    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (231)

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    По данным полиции, злоумышленник был задержан с поличным, когда пытался забрать сумку Нины Южаниной. Действия мужчины увидели правоохранители, находившиеся в засаде недалеко от места инцидента.
    Нина Южанина
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который пытался ограбить автомобиль народного депутата Нины Южаниной ("Блок Петра Порошенко") в Киеве, сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало "Украинской правде".

    Инцидент произошел вечером в пятницу у одного из супермаркетов в Киево-Святошинском районе.

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    По словам Тракало, полицейские заметили автомобиль, который подъехал на стоянку, заблокировав движение другого. Позже выяснилось, что заблокированная машина принадлежит Южаниной.

    "Из автомобиля, который подъехал, вышел мужчина кавказской национальности, подошел к заблокированному автомобилю и несколько раз ударил по стеклу, пытаясь проникнуть в салон и похитить сумку. Сотрудники управления уголовного розыска полиции Киевской области, находившиеся в засаде неподалеку, заметили грабителя и задержали его с поличным", — сообщил Тракало.

    По предварительной информации, нардеп находилась в салоне автомобиля в то время, как его пытались ограбить.

    Ранее столичные правоохранители задержали злоумышленника, ограбившего представителя иностранного СМИ, который приехал на конкурс Евровидение-2017.

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