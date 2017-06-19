В Запорожье жестоко избили и ограбили пенсионера

Патрульная полиция Запорожья

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Запорожские патрульные задержали двух ранее судимых мужчин, которые избили и ограбили 78-летнего пенсионера, сообщает пресс-служба городской патрульной полиции.

"Патрульный экипаж остановил пожилой мужчина с окровавленным лицом. Пострадавший сообщил, что на переходе через железнодорожные пути на улице Волшебной за торговым центром на него напали двое неизвестных. Его избили и забрали деньги, два мобильных телефона и карманные часы и скрылись в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Патрульная полиция Запорожья В Запорожье избили и ограбили пенсионера

Вскоре стражи порядка заметили 2 мужчин, внешность которых совпадала с ориентировкой. Пострадавший также указал на них.

Когда подозреваемые увидели патрульный экипаж, они выбросили в кусты телефоны и часы, принадлежавшие пострадавшему. Во время поверхностной проверки 26-летнего подозреваемого обнаружили деньги, которые заявитель назвал своими.

Задержанными оказались: 26-летний ранее судимый за кражи, а также 27-летний гражданин, который привлекался за кражи и грабежи.

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