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    В Запорожье жестоко избили и ограбили пенсионера

    (обновлено: )20503
    Два молодых человека напали на 78-летнего мужчину, забрав у него мобильные телефоны, часы и деньги, после чего скрылись в неизвестном направлении. Позднее их задержали правоохранители.
    В Запорожье избили и ограбили пенсионера
    Патрульная полиция Запорожья

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Запорожские патрульные задержали двух ранее судимых мужчин, которые избили и ограбили 78-летнего пенсионера, сообщает пресс-служба городской патрульной полиции.

    "Патрульный экипаж остановил пожилой мужчина с окровавленным лицом. Пострадавший сообщил, что на переходе через железнодорожные пути на улице Волшебной за торговым центром на него напали двое неизвестных. Его избили и забрали деньги, два мобильных телефона и карманные часы и скрылись в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

    Патрульная полиция Запорожья
    В Запорожье избили и ограбили пенсионера

    Вскоре стражи порядка заметили 2 мужчин, внешность которых совпадала с ориентировкой. Пострадавший также указал на них.

    Когда подозреваемые увидели патрульный экипаж, они выбросили в кусты телефоны и часы, принадлежавшие пострадавшему. Во время поверхностной проверки 26-летнего подозреваемого обнаружили деньги, которые заявитель назвал своими.

    Задержанными оказались: 26-летний ранее судимый за кражи, а также 27-летний гражданин, который привлекался за кражи и грабежи.

    Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области ограбили отделение "ПриватБанка".

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