наверх
30.04.201701:30
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Видео

    Интернет восхитился спокойствием кассира во время ограбления

    125
    Пользователи соцсетей восхитились поведением кассира закусочной Jimmy John's в Канзас-Сити, сохранившего спокойствие во время ограбления. На видео грабитель сначала делает заказ, а потом достает пистолет и начинает угрожать кассиру.
    Канал KansasCityPolice на Youtube

    Кадры произошедшего в среду инцидента, снятые на установленную в закусочной камеру, опубликовала местная полиция.

    Во время происшествия сотрудник заведения невозмутимо открывает кассу, не демонстрируя страха даже тогда, когда грабитель приставляет пистолет вплотную к его лицу. Примерно через 30 секунд преступник уходит.

    В комментариях в соцсетях пользователи выразили удивление поведением сотрудника закусочной.

    "Вы серьезно? Кассир Jimmy John's не шелохнулся под дулом пистолета! Я ничего подобного никогда не видел", — пишет Уэйн Дюпри.

    "Если вы откроете словарь и найдете слово "невозмутимый", вы увидите фото это кассира рядом с ним", — уверяет New Retro Geek.

    Смотрите также: Вооруженное ограбление магазина в центре Киева

    Некоторые пользователи нашли объяснение такому спокойствию молодого человека: он мог заметить, что пистолет либо неисправен, либо ненастоящий.

    "Примечание: кажется, что у пистолета заклинило затвор. Патрон в патронник не дослал", — полагает Гилберт Гонсалес.

    "Парень испортил свой пистолет и пытался блефовать. Но сотрудник закусочный молодец, что оставался спокойным. Это тот уровень "мне нет до этого дела", которого мы все должны достичь", — пишет в комментариях на YouTube Бенжамин Сото.

    Позднее, полиция сообщила о поимке грабителя. Им оказался 54-летний Терри Рейфорд, раннее неоднократно судимый за вооруженные ограбления.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Руслана и Дмитрий Феликсов
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
    Обратная декоммунизация в Одессе
    Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?