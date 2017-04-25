Самое крупное ограбление в истории Парагвая: похищены $40 млн

КИЕВ, 25 апр – РИА Новости Украина. Порядка 40 миллионов долларов – самая крупная в истории Парагвая сумма – стала добычей большой группы грабителей, напавших в понедельник на здание инкассаторской службы в городе Сьюдад-дель-Эсте.

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По сообщению портала ABC, бандиты очень хорошо подготовились к нападению, имея в своем распоряжении бронированные автомобили и огромное количество оружия, в том числе и против возможного вмешательства полиции с воздуха. Они убили одного охранника и просто взорвали стены здания, получив доступ к хранившимся внутри мешкам с деньгами.

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Всего в нападении принимали участие порядка 50 человек. Уже установлено, что после "ограбления века" (по парагвайским меркам) они скрылись на территории соседней Бразилии. Сейчас к операции по их поиску подключилась и бразильская полиция.

Напомним, в ходе недавних массовых протестов в Парагвае погиб один человек и еще 30 были ранены.