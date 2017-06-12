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    В Киеве произошло вооруженное ограбление магазина мобильной техники

    (обновлено: )34131
    На Харьковском шоссе, 160, произошло вооруженное ограбление: мужчина забежал в салон магазина "Алло" и под угрозой предмета, похожего на пистолет, похитил около 20 мобильных телефонов.
    В салоне магазина Алло в Киеве произошло ограбление
    Фото со страницы Киев Оперативный на Facebook

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. В Киеве на Харьковском шоссе вооруженные грабители похитили 20 мобильных телефонов из магазина сотовой связи, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

    Скриншот со страницы Киев Оперативный в Facebook
    Скриншот со страницы Киев Оперативный в Facebook

    "На Харьковском шоссе, 160, произошло вооруженное ограбление: мужчина забежал в салон магазина "Алло" и под угрозой предмета, похожего на пистолет, похитил около 20 мобильных телефонов", — отмечают в сообщении.

    Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Известно, что злоумышленника пока не задержали.

    Напомним, в Киеве недалеко от здания СБУ ограбили магазин дорогих часов.

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