В Киеве произошло вооруженное ограбление магазина мобильной техники

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. В Киеве на Харьковском шоссе вооруженные грабители похитили 20 мобильных телефонов из магазина сотовой связи, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Скриншот со страницы Киев Оперативный в Facebook Скриншот со страницы Киев Оперативный в Facebook

"На Харьковском шоссе, 160, произошло вооруженное ограбление: мужчина забежал в салон магазина "Алло" и под угрозой предмета, похожего на пистолет, похитил около 20 мобильных телефонов", — отмечают в сообщении.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Известно, что злоумышленника пока не задержали.

Напомним, в Киеве недалеко от здания СБУ ограбили магазин дорогих часов.