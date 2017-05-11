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    Иностранцы жалуются на ограбления в Киеве во время Евровидения

    Тема:

    Евровидение-2017. Второй полуфинал (30)

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    По словам главы Нацполиции Сергея Князева, за помощью в полицию обратились 12 иностранцев, которые стали жертвами мелких имущественных преступлений в Киеве.
    Сотрудники патрульной полиции в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Двенадцать иностранных граждан обратились в полицию с начала проведения международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве, заявил глава Национальной полиции Сергей Князев.

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    Russia_calls/Youtube
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    "Всего за помощью в полицию обратились 12 иностранцев, которые в основном стали жертвами мелких имущественных преступлений… 2 стали жертвами мошенничества и 2 — несчастных случаев", — цитируют "Украинские новости" Князева.

    По словам главы Нацполиции, грубых нарушений общественного порядка, связанных с проведением конкурса, не допущено.

    Неделя Евровидения проходит в Киеве с 7 по 13 мая. Финал запланирован на 13 мая. В конкурсе примут участие 42 страны. Представлять Россию на конкурсе Евровидение должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На российском Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

    Логотипом Евровидения-2017 стали украинские бусы, лозунгом конкурса — "Celebrate Diversity", который организаторы перевели как "Уважаем разнообразие". Для фанатов и гостей фестиваля киевские власти организовали несколько фан-зон и гостевых площадок в разных частях города. На них будет организована трансляция мероприятий конкурса, а также пройдут различные культурные и художественные акции. Также в центре украинской столицы разместились традиционные для всех конкурсов "Евровидение" локации — Eurovision Village, EuroClub, Euro Fan Cafe.

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    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Столица Украины уже принимала Евровидение — в 2005 году после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.

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