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    В Днепропетровской области ограбили отделение "ПриватБанка"

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    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (197)

    (обновлено: )27520
    По информации СМИ, грабителей было несколько, возможно они были вооружены. Свидетели отмечают, что один из грабителей выбегал из банка с большой сумкой. Сумма украденного не называется.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. В городе Каменское в Днепропетровской области неизвестные ограбили отделение государственного "Приватбанка", сообщается в сюжете "ТСН". Инцидент произошел на улице Ленина, 40.

    Преступник попытался ограбить банкомат при помощи экскаватора
    RT на русском / YouTube
    Ограбление по-американски: на банкомат экскаватором

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    Грабителей было несколько, возможно они были вооружены. Свидетели отмечают, что один из грабителей выбегал из банка с большой сумкой.

    Сумма украденного не называется, на месте работает полиция.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на Харьковском шоссе вооруженные грабители похитили 20 мобильных телефонов из магазина сотовой связи.

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