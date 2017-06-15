В Днепропетровской области ограбили отделение "ПриватБанка"

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. В городе Каменское в Днепропетровской области неизвестные ограбили отделение государственного "Приватбанка", сообщается в сюжете "ТСН". Инцидент произошел на улице Ленина, 40.

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Грабителей было несколько, возможно они были вооружены. Свидетели отмечают, что один из грабителей выбегал из банка с большой сумкой.

Сумма украденного не называется, на месте работает полиция.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Харьковском шоссе вооруженные грабители похитили 20 мобильных телефонов из магазина сотовой связи.