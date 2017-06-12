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12.06.201715:43
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    Происшествия

    Детей связали скотчем: в Киеве ограбили дом топ-менеджера

    (обновлено: )22530
    Четверо преступников с помощью лестницы перелезли через забор, закрыли камеры видеонаблюдения и проникли в коттедж. На втором этаже дома в это время находились двое детей, которых преступники связали клейкой лентой.
    На месте происшествия. Архивное фото
    НикВести

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Разбойное нападение произошло в воскресенье, 11 июня, в Голосеевском районе Киева. Преступники проникли в трехэтажный особняк одного из руководителей украинского представительства международного холдинга, штаб-квартира которого расположена в г. Цюрих (Швейцария).

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    Об этом "Обозревателю" стало известно из собственных источников.

    Четверо преступников с помощью лестницы перелезли через забор, закрыли камеры видеонаблюдения и проникли в коттедж. На втором этаже дома в это время находились двое детей, которых преступники связали клейкой лентой.

    На другом этаже грабители обнаружили сейф с документами и деньгами, забрали его и скрылись. Хозяева дома, семейная пара, в это время находились возле гостевого дома. Была громко включена музыка, потому они ничего не слышали.

    По информации источника, бандиты поживились около 250 тыс долларов и 500 тысяч гривен.

    Напомним, магазин часов "Секунда" в столице на Сагайдачного подвергся ограблению в марте.

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