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    Киев

    В центре Киева ограбили банк

    (обновлено: )49521
    По данным полиции, вооруженный мужчина совершил несколько выстрелов в потолок, затем забрал 285 гривен. Сообщается, что при этом никто не пострадал.
    В центре Киева ограбили банк
    facebook.com/Оксана Блищик

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В Печерском районе Киева вооруженный мужчина ограбил банк на 285 гривен,  сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик на своей странице в Facebook

    Интернет восхитился спокойствию кассира во время ограбления. Видео
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    Интернет восхитился спокойствием кассира во время ограбления

    "Совершив несколько выстрелов в потолок, злоумышленник забрал 285 гривен. На месте работают правоохранители", — написала она.

    По словам Блищик, сообщение о неизвестном с оружием в банковском отделении на ул. Ивана Кудри в дежурную часть полиции Киева поступило в 16:45. Информацию предоставил диспетчер частной охраны.

    Сведения о происшествии зарегистрированы. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

    В результате ограбления никто не пострадал.

    Как сообщалось ранее, вблизи Вандомской площади в Париже во вторник трое неизвестных ворвались в ювелирный магазин и вынесли оттуда драгоценностей на несколько миллионов евро.

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