В Киеве ограбили женщину, пытая утюгом

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В Киеве банда злоумышленников ограбила женщину, применяя к ней пытки утюгом, сообщает Отдел коммуникации полиции столицы.

В полицию о произошедшем сообщила сама пострадавшая.

По ее словам, к ней в дом зашла знакомая в сопровождении троих неизвестных мужчин.

"Они повалили хозяйку квартиры на землю. В это время женщина (знакомая пострадавшей — Ред) нагрела утюг и, прижимая ее к коленям киевлянки, потребовала деньги. Двое мужчин стояли на пороге. Когда злоумышленники узнали, где деньги, один из незнакомцев забрал деньги и мобильный телефон. Через несколько часов в ходе отработки преступления полицейские задержали подозреваемую. У нее же изъяли похищенный мобильный телефон", — сообщает подробности полиция.

Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

По данному факту проводится следствие и мероприятия для задержания всех участников преступления.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.