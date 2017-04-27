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    Киев

    Жестокое убийство на столичной Оболони: женщине перерезали горло

    (обновлено: )156
    Прибывшие на место преступления сотрудники полиции увидели, что подозреваемый в убийстве мужчина сидел на лавочке. При этом, как отмечается, мужчина был трезв.
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    "Киев оперативный" в Facebook

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. На ул. Северной, 30, что находится на киевском жилмассиве "Оболонь", мужчина перерезал женщине горло, после чего протащил свою жертву на матрасе пять этажей, сообщает "Киев оперативный" в соцсети Facebook.

    "Примерно в 07:00 утра дворник и соседи увидели, как неизвестный мужчина тянет тело женщины на матрасе по лестнице с пятого этажа, внутри дома. Сразу вызвали полицию и скорую помощь", — говорится в сообщении.

    "Киев оперативный" в Facebook
    Жестокое убийство на столичной Оболони

    Прибывшие на место преступления сотрудники полиции увидели, что подозреваемый мужчина сидел на лавочке. При этом, как отмечается, мужчина был трезв.

    "Киев оперативный" в Facebook
    Жестокое убийство на столичной Оболони

    "Ничего не говорит (мужчина — Ред.) — или в состоянии аффекта, или немой. Соседи утверждают, что никогда ранее не видели этого мужчину. Медикам оставалось лишь констатировать смерть. Пострадавшей перерезали горло", — сказано в сообщении.

    На месте работает cледственно-оперативная группа.

    Напомним, ранее на Оболони 54-летняя женщина выпрыгнула с двенадцатого этажа

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