наверх
13.03.201715:22
Курсы валют НБУ
  • EUR28.43+ 0.04
  • USD26.81- 0.10
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    На Оболони в Киеве женщина выпрыгнула с 12 этажа

    (обновлено: )86
    В квартире, где проживала женщина, правоохранители обнаружили у открытого окна стул, с которого она, вероятно, сделала роковой шаг. Открыто уголовное производство.
    На месте самоубийства женщины на Оболони
    segodnya.ua

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В понедельник в Киеве на улице Приречная, что на Оболони, произошла трагедия. 54-летняя киевлянка выпрыгнула с двенадцатого этажа, сообщила полиция столицы.

    В Киеве женщина выбросила с 7-го этажа ребенка и прыгнула сама
    kyiv.npu.gov.ua
    А вы не в шоке? Мать и сын – самоубийство в Киеве

    По словам родственников и соседей, погибшая имела проблемы с психическим здоровьем.

    На момент прибытия следственно-оперативной группы врачи констатировали смерть местной жительницы. Для окончательного установления причины смерти тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу. В квартире, где проживала женщина, правоохранители обнаружили у открытого окна стул, с которого она, вероятно, сделала роковой шаг.

    Открыто уголовное производство.

    Сведения о событии внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства трагического происшествия.

    Напомним, в Дарницком районе столицы женщина выбросила из окна седьмого этажа ребенка, котов, затем выпрыгнула сама.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Юлия Самойлова
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    Столкновения с полицией в Батуми
    Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии