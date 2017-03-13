На Оболони в Киеве женщина выпрыгнула с 12 этажа

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В понедельник в Киеве на улице Приречная, что на Оболони, произошла трагедия. 54-летняя киевлянка выпрыгнула с двенадцатого этажа, сообщила полиция столицы.

По словам родственников и соседей, погибшая имела проблемы с психическим здоровьем.

На момент прибытия следственно-оперативной группы врачи констатировали смерть местной жительницы. Для окончательного установления причины смерти тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу. В квартире, где проживала женщина, правоохранители обнаружили у открытого окна стул, с которого она, вероятно, сделала роковой шаг.

Открыто уголовное производство.

Сведения о событии внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства трагического происшествия.

Напомним, в Дарницком районе столицы женщина выбросила из окна седьмого этажа ребенка, котов, затем выпрыгнула сама.