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    В Турции колесо от автомобиля едва не убило посетителей аптеки

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    В Турции в провинции Адана колесо вылетело из-под автомобиля и влетело в аптеку, где находилось несколько человек. В результате происшествия пострадали два человека.
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    На видео камер внешнего наблюдения видно, как из-под автомобиля вылетает заднее колесо, которое спустя несколько десятков метров влетает в аптеку через открытую дверь, где в тот момент проходила деловая встреча, сообщает издание UPI.

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    "Мы были шокированы. Это первый подобный случай за мою тридцатипятилетнюю карьеру", — заявил хозяин заведения.

    "Мужчины не получили серьезных повреждений, им на месте была оказана необходимая помощь", — добавил он. Сообщается, что пострадавшие и владелец аптеки не намерены подавать в суд в связи с инцидентом.

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