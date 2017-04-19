КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Украинская писательница София Андрухович с семьей попала в аварию, сообщил ее супруг Андрей Бондарь.

"В третий раз за жизнь побывал в автомобильной аварии. Я не был за рулем и вины нашего водителя не было — выезд со второстепенной на главную. Мы двигались по главной. Пострадала София, потому что удар пришелся как раз с левой стороны в ее пассажирское сиденье, где она сидела с Варварой. Пришлось наложить несколько швов на голову, немного потеряла крови, но скорая приехала вовремя и все сделали аккуратно и правильно. Ни сотрясения, ни каких-либо серьезных повреждений. Ранения стеклом и ушиб грудной клетки слева. У Варвары была настоящая инициация. Поцарапанный подбородок и вид окровавленной мамы", — написал Бондарь на своей страницы в Facebook.

По его словам, скорость была небольшой и автомобиль в котором находилась Андрухович только развернуло на 180 градусов в полосе.

Бондарь уточнил, что водитель автомобиля, с которым произошло столкновение, даже не предпринял попыток затормозить. "Он как камикадзе просто шел на таран. За ним не было никакого тормозного пути. По 20 лет. "Таврия". Три парня. Трезвые. Олимпийский покой: "Я не увидел знак. Зачем вы кричите, ведь все уже случилось", — написал Бондар.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли и двое пострадали в ДТП под Житомиром.