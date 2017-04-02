Авария со школьным автобусом в Швеции: трое погибших, 56 пострадавших

КИЕВ, 2 апр – РИА Новости Украина. В Швеции после ДТП с автобусом погибли три человека погибли, шестеро получили тяжелые травмы, сообщили на пресс-конференции врачи больницы города Эстерсунда.

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По данным врачей, 19 человек получили травмы средней тяжести и 31 — легкие повреждения.

По информации местной газеты, в автобусе было около 50 восьмиклассников и шесть взрослых из южной части Швеции.

Автобус утром в воскресенье по неизвестной пока причине съехал с трассы, оказался в кювете и перевернулся набок в 20 километрах от города Свег.