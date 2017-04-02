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    В Швеции автобус с полусотней школьников вылетел с трассы

    (обновлено: )26
    Автобус по неизвестной пока причине съехал в кювет и перевернулся набок в 20 километрах от города Свег. На место происшествия прибыли два вертолета.
    Скорая. Архивное фото
    Associated Press Brynn Anderson

    КИЕВ, 2 апр – РИА Новости Украина. В швецкой провинции Херьедален автобус с 50-60 школьниками вылетел с трассы, есть пострадавшие, сообщает шведское телевидение SVT.

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    Автобус по неизвестной пока причине съехал в кювет и перевернулся набок в 20 километрах от города Свег.

    "В аварии оказался автобус, в котором находится 50-60 человек – школьники. Есть пострадавшие. Авария серьезная", — сказал шведскому телевидению SVT представитель спасательной службы Улоф Броборг. Число получивших травмы он называть не стал.

    По данным полиции, ДТП произошло в воскресенье в 7 утра. Отмечается, что "авария серьезная", на место прибыли два вертолета. Как отмечает спасательная служба, на месте также находится пять или шесть машин скорой помощи.

    По информации местной газеты, в автобусе были 52 восьмиклассника и шесть взрослых из южной части Швеции.

    Напомним, 31 марта в результате столкновения рейсового автобуса "Минск — Буковель" и автомобиля во Львовской области погибли два человека, 12 госпитализированы.

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