В Швеции автобус с полусотней школьников вылетел с трассы

КИЕВ, 2 апр – РИА Новости Украина. В швецкой провинции Херьедален автобус с 50-60 школьниками вылетел с трассы, есть пострадавшие, сообщает шведское телевидение SVT.

Автобус по неизвестной пока причине съехал в кювет и перевернулся набок в 20 километрах от города Свег.

"В аварии оказался автобус, в котором находится 50-60 человек – школьники. Есть пострадавшие. Авария серьезная", — сказал шведскому телевидению SVT представитель спасательной службы Улоф Броборг. Число получивших травмы он называть не стал.

По данным полиции, ДТП произошло в воскресенье в 7 утра. Отмечается, что "авария серьезная", на место прибыли два вертолета. Как отмечает спасательная служба, на месте также находится пять или шесть машин скорой помощи.

По информации местной газеты, в автобусе были 52 восьмиклассника и шесть взрослых из южной части Швеции.

Напомним, 31 марта в результате столкновения рейсового автобуса "Минск — Буковель" и автомобиля во Львовской области погибли два человека, 12 госпитализированы.