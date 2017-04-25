наверх
25.04.201720:01
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.34
  • USD26.67- 0.06
Рубрики
Ещё
    Россия

    Перед убийством Вороненкова бывшая жена подала на него в суд - СМИ

    Тема:

    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (131)

    (обновлено: )9901
    По данным СМИ, Юлия Вороненкова планировала отсудить у бывшего супруга квартиру в пользу дочери Ксении, но после его убийства отказалась от иска.
    Денис Вороненков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Бывшая жена экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Юлия Вороненкова и бывшая теща Людмила Плотникова за два дня до его гибели подали иск о разделе имущества, сообщает интернет-издание "Лайф".

    Киллер Вороненкова
    facebook.com/alisa.berezutska
    Ищет полиция. Что известно о сообщнике убийцы Вороненкова

    Согласно сообщению, она планировала отсудить у бывшего супруга квартиру в пользу дочери Ксении Вороненковой, но отказалась от иска в связи со смертью экс-мужа.

    Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием.

    Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон с супругой Бриджит
    Выборы президента Франции
    Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Певец Баста. Архивное фото
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский