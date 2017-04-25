Перед убийством Вороненкова бывшая жена подала на него в суд - СМИ

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Бывшая жена экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Юлия Вороненкова и бывшая теща Людмила Плотникова за два дня до его гибели подали иск о разделе имущества, сообщает интернет-издание "Лайф".

Согласно сообщению, она планировала отсудить у бывшего супруга квартиру в пользу дочери Ксении Вороненковой, но отказалась от иска в связи со смертью экс-мужа.

Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием.

Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.