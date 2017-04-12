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    Общество

    Прокуратура Киева не получала запрос из РФ о допросе вдовы Вороненкова

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    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (127)

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    Ранее в среду источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Следственный комитет РФ направил в Киев запрос о возможности допроса Марии Максаковой.
    Денис Вороненков и Мария Максакова
    REUTERS Oleksandr Synytsia

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева сообщила, что не получала от Следственного комитета РФ запрос о возможности допроса Марии Максаковой, вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

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    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Следственный комитет РФ направил в Киев запрос о возможности допроса Максаковой.

    "Такого запроса мы не получали", — заявили в среду РИА Новости в пресс-службе ведомства.

    Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

    Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

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