Глава Минюста Петренко о "российском следе" в Убийстве Вороненкова

Данные о причастности России к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова строились на оперативной информации, ее раскрыть нельзя, потому что это данные разведки и контрразведки, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала Zik.

Министр пояснил, что "боец Нацгвардии", "красные кроссовки" и удостоверение в кармане — история, рассчитанная на российское телевидение.

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По словам Петренко, иногда оперативной информации вполне достаточно для того, чтобы заявить, какая сторона является причастным.

Также министр провел параллель со случаями, когда на Западе случаются теракты и власть говорит, что это сделало ИГ (террористическая группировка "Исламское государство"). "Потому что есть оперативные данные. Поэтому Украина выглядит адекватно, мы даем обоснованные заявления", — резюмировал Петренко.

Денис Вороненков был убит в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта. Вороненкова похоронили в Киеве в субботу, 25 марта.