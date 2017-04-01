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    Глава Минюста Петренко о "российском следе" в Убийстве Вороненкова

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    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (121)

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    Павел Петренко заявил, комментируя информацию о возможной причастности к убийству в Киеве Дениса Вороненкова РФ, что иногда оперативной информации вполне достаточно для того, чтобы утверждать, какая сторона является причастным.
    Канал на Youtube Телеканал ZIK

    Данные о причастности России к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова строились на оперативной информации, ее раскрыть нельзя, потому что это данные разведки и контрразведки, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала Zik.

    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Министр пояснил, что "боец Нацгвардии", "красные кроссовки" и удостоверение в кармане — история, рассчитанная на российское телевидение.

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    По словам Петренко, иногда оперативной информации вполне достаточно для того, чтобы заявить, какая сторона является причастным.

    Также министр провел параллель со случаями, когда на Западе случаются теракты и власть говорит, что это сделало ИГ (террористическая группировка "Исламское государство"). "Потому что есть оперативные данные. Поэтому Украина выглядит адекватно, мы даем обоснованные заявления", — резюмировал Петренко.

    Денис Вороненков был убит в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта. Вороненкова похоронили в Киеве в субботу, 25 марта. 

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